Лаборатория Google запустила в Африке лазерный интернет

Лаборатория Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки.

Об этом лаборатория сообщила в своем блоге.

Вышка с лазерным передатчиком связала столицу ДРК Киншаса с главным городом Республики Конго — Браззавилем, в котором интернет стоит в пять раз дешевле. Города разделяет река Конго с очень быстрым течением. В таких условиях между ними было невозможно проложить кабель.

Отмечается, что долгое время технология беспроводной оптической связи (WOC) считалась ненадежной. Эксперты в течение нескольких лет работали над решением основных проблем у WOC. В частности, были усовершенствованы средства наведения и отслеживания лазерного луча — теперь передатчик может попасть в 5-сантиметровый приемник с 10 км.

К тому же оборудование подстраивается под окружающие условия: погоду или птиц, усиливая или ослабляя передачу.

Также команда лаборатории разработала инструменты, помогающие определить доступность установки точек лазерной воздушной связи по всему миру. Эксперты создали карту, на которой показано, где WOC будет работать лучше или хуже всего.

Области, отмеченные красным, как ожидают в лаборатории, больше всего подходят для установки лазерного интернета.