«Ходи и оглядывайся. Я оболью тебя кислотой»: в Запорожской области 38-летний мужчина два года терроризирует школьницу

Абсолютно дикая ситуация сложилась в селе Степановка Запорожской области. 38-летний мужчина два года преследует школьницу, то отправляя на ее номер телефона голосовые сообщения с угрозами, то подстерегая девочку возле дома, то грозится «посадить на вилы» ее маму.

При этом полиция, несмотря на заявления, все это время лишь разводила руками. Мол, что мы можем сделать? Он же формально ничего не нарушил. И только после резонанса, который вызвали публикации в социальных сетях, в полиции зашевелились и таки начали свое расследование по этому делу. Более того, там начали проверку действий, вернее, бездействия своих коллег, которые два года ничего не предпринимали против великовозрастного «ухажера». Но удастся ли на этот раз полиции довести дело до конца? Мужчина, терроризировавший девочку, по-прежнему на свободе и продолжает присылать школьнице сообщения с угрозами.

«ФАКТАМ» удалось поговорить с мамой девочки Ольгой (имена в публикации изменены). Оказалось, что ее дочь Дашу все это время преследует недавно освободившийся из мест лишения свободы сосед, живущий в том же селе и на той же улице. Со слов Ольги, в Степановке совсем недавно жила еще одна девочка, которую преследовал 38-летний Иван. Не выдержав террора со стороны мужчины, семья школьницы выехала в Мелитополь. И тогда Иван с удвоенной силой взялся за Дашу.

«Однажды на асфальте перед нашим домом появилась надпись краской: «Я люблю Дашку безумно»

— Это началось еще в 2019 году, — рассказывает мама девочки Ольга. — Даше тогда было всего 14 лет. Дочка, как и многие подростки, выкладывала в социальные сети свои фото. Она не сразу придала значение тому, что кто-то неизвестный начал комментировать эти фотографии. Писал, что, мол, у Даши красивая фигура, классные волосы, еще что-то. Возможно, дочка сначала что-то отвечала незнакомцу, но позже, когда комментарии стали более навязчивыми, Даша решила его заблокировать.

Вскоре неизвестный появился вновь и уже с другого аккаунта продолжил осыпать дочку комплиментами.

Даша поначалу не знала, кто ей пишет. В то время она дружила с 16-летним мальчиком Костей. Так вот, этот мальчик провел собственное расследование и каким-то образом установил, что Даше пишет 36-летний на то время сосед, который живет на той же улице, что и мы. Только наш дом в начале, а его — в середине улицы, как раз напротив школы, в которую ходит Даша. Более того, Костя выяснил, что этот мужчина сидел в тюрьме и недавно освободился. Ранее он неоднократно резал себе вены. Кроме того, ходили слухи, что он обокрал магазин собственной матери.

Даша снова заблокировала его. Через некоторое время она получает сообщение на телефон: «Ты зачем меня заблокировала?»

А потом Иван, так зовут мужчину, когда Даша с Костей гуляли на улице и проходили мимо его дома, выбежал с палкой и избил парня.

Родители мальчика не последние люди в нашем селе. Они вызвали полицию и Ивана задержали. Но пока Костя давал показания против своего обидчика, Иван был уже дома. Его отпустили, а родителям парня сказали: «А где мы его держать будем? Нам негде его держать. Ближайший изолятор находится в селе Васильевка. Туда надо ехать. А нам машины никто не заправляет».

На некоторое время Иван притих. А потом, видимо, узнал, что я поехала на заработки в Польшу, а Дашин папа был в это время в Москве. Сосед снова начал терроризировать мою дочку, которая осталась дома с бабушкой и братом-первоклассником.

Однажды на асфальте перед нашим домом появилась надпись краской: «Я люблю Дашку безумно». Дочка сообщила мне об этом в Польшу. Честно говоря, мы тогда просто посмеялись. Дело в том, что после того, как Иван избил Дашиного друга Костю, парню его родители запретили встречаться с моей дочкой. И мы подумали, что надпись сделал именно он.

Правда о том, кто это писал, стала известна позже. Было время, когда патрульные чуть ли не каждую ночь дежурили в нашем дворе. Иван начал по ночам приходить к дому, где живет моя семья, и то начинает лазерной указкой в глаза моей маме или Даше светить, то оставляет на подоконнике сливы, чтобы знали: он приходил. Мама вызвала полицию. Однажды полицейские решили заглянуть в дом, где жил Иван, так тот сказал про мою маму: «Она мне еще за краску, которой я писал у них под домом на асфальте, деньги должна».

— Вы говорите, что Иван приходил по ночам во двор вашего дома? — спрашиваю Ольгу. — Он не пытался проникнуть внутрь?

— Нет, не пытался. Но старался показать, что был здесь. У нас дом на двух хозяев. Так вот, в другой половине никто не живет. Иван воспользовался этим и подходил к нашему дому довольно близко — с той стороны. Он приходил ночью и стучал в стену. Москитную сетку поломал, в окно стучал. А потом моя мама увидела на подоконнике колоски пшеницы и записку: «Сегодня я нарвал у вас пшеницу, а завтра ее сожгу». Мама пшеницу сеяла на нашем огороде. Конечно, она испугалась, побежала к старосте и уговорила дать ей на этот день комбайн, чтобы выкосить и убрать всю пшеницу.

— Часто приходилось вызывать полицию?

— Достаточно часто. Он приходил в наш двор чуть ли не каждую ночь. Мама, едва заметив его, вызывала патрульных. Это действительно был какой-то кошмар. Мама рассказывала мне: «Иногда я просыпалась от ужаса, обнаружив, что кто-то светит мне в глаза фонариком». Тогда было жарко, с закрытыми окнами спать просто невозможно.

Раньше, пока я была на заработках, мама жила во времянке, а мои дети — в доме. В конце концов дети перебрались к бабушке во времянку, потому что подступы к ней преграждала собака. Но собаку кто-то отравил и Иван смог подходить уже и к окнам времянки.

— Ольга, скажите, а вы разговаривали с Дашей откровенно? Может быть, в этой ситуации есть что-то такое, о чем вы сначала не знали? Хотя, если честно, не вижу ни одного оправдания, почему 38-летний мужчина может преследовать 16-летнюю девочку…

— Я разговаривала с дочкой откровенно. Она не давала Ивану никакого повода.

— А с ним самим вы разговаривали?

— У меня вышел интересный разговор с его мамой, когда она позвонила ко мне в Польшу и сказала: «А что, если это любовь?» Представляете? Даше тогда было всего 14! А ему 36.

Я писала Ивану, просила, чтобы он оставил мою дочку в покое. Говорила ему: «Поезжай на заработки, отблагодари свою маму, вышли ей оттуда деньги». А он в ответ: «Я не собираюсь работать на дядю за копейки».

Вы знаете, что Иван маму свою бил? Женщина вызывала полицию. Но когда опера приезжали, она меняла показания. Говорила: «Оставьте его в покое. Он ранимый человек».

Кстати, в нашем селе была еще одна девочка, одноклассница Даши — Галя. Эта девочка говорила, что Иван ей, 14-летней, предлагал заняться с ним сексом. Галя, возможно, не выдержав преследований, уехала с родителями из села.

— Вы же лично знакомы с Иваном. Он похож на адекватного человека?

— Он адекватный человек. Просто он настолько уверен в своей безнаказанности…

— А в вашем селе есть мужчины? Я имею в виду, почему никто не заступится за Дашу?

— У нас каждый сам за себя. А потом, если они применят к Ивану силу, тот их посадит.

«Найми себе телохранителя. Я тебя вытащу из дома и закрою тебе рот»

— Иван терроризирует вашу дочку только по телефону и только по ночам? — спрашиваю Ольгу.

— Иногда встречает ее. За два дня до моего возвращения из Польши Даша неожиданно встретила Ивана в селе. Он усмехнулся, выхватил из рук дочки телефон и сказал ей: «Я же говорил тебе, что могу встретить тебя где угодно?» Зазвонил Дашин телефон, и он кинул его дочке со словами: «На, твоя бабушка звонит». И ушел.

Еще был случай, когда он приехал за Дашей в Кирилловку, где мы подрабатывали на базе отдыха. Дочка выставила фото в социальных сетях, но не писала, где именно находится. Так он вычислил ее по геолокации и приехал. Я тогда чуть раньше ушла с работы. А потом звоню дочке, а он трубку взял. Когда я прибежала на базу отдыха, увидела, как Ивана выталкивали из здания наши повара.

В конце июля — начале августа начался кошмар. Он постоянно звонил дочке с разных номеров. Даша его блокировала. Тогда он начал звонить моей маме. Звонил чуть ли не каждую минуту. Позвонит и молчит. И так за день, может быть, тысячу раз звонил.

Уже сейчас, когда информация о том, что Иван преследует мою дочь, вышла за пределы Степановки, сосед немного изменил тактику. Он начал всем рассказывать, что это будто бы именно Даша не оставляет его в покое. Что постоянно просит у него какие-то деньги. Показал мне переписку на своем телефоне, где моя дочь якобы писала ему: «Ты растоптал нашу любовь. У тебя — другая». И вы знаете, я даже тогда засомневалась. Только присмотревшись к скринам переписки, которые он сделал для меня, я обнаружила такую деталь. Моя дочка пишет очень грамотно. А тут в сообщениях от нее в каждом слове — ошибка. Кроме того, там, где писал он, стоят и его фото, и фамилия, а там, где будто бы пишет моя дочь — тоже ее фото, но плохо затертая подпись «Ма». Как выяснилось, он взял телефон у своей мамы, поставил туда Дашино фото и сымитировал переписку с моей дочкой. На самом деле он писал сам себе.

— Как реагировала на все это полиция?

— Они говорили, что им не хватает доказательств. Мол, почему голосовые сообщения с угрозами на моем, а не на дочкином телефоне. Да, действительно, Даше было неприятно хранить все эти сообщения в телефоне и она их скинула мне, а у себя удалила. А в полиции сказали: ваша дочь уничтожила доказательную базу.

Кроме того, полицейские постоянно давали нам советы. Мол, он к вам ходит по ночам во двор, потому что у вас невысокий деревянный забор. Поставьте себе высокий забор, повесьте замок на калитку, и он не пройдет.

— Наверное, Даша живет в постоянном страхе?

— Да. Она почти не выходит из дома. В школу и из школы я ее вожу каждый день. Мой семилетний сын тоже боится. Он начал снова ходить на горшок, так как боится выйти во двор в туалет.

Ольга показывает некоторые голосовые сообщения от Ивана, адресованные дочке. Удивительно, что правоохранители не находили до недавнего времени состава преступления в этих сообщениях. Хотя там звучит явная угроза жизни несовершеннолетней девочки. Вот, что говорил Иван Даше:

«Найми себе телохранителя. Я серьезно тебе говорю. Ты будешь все время сидеть дома, пока я тебя не вытащу на улицу и не закрою тебе рот. Я долбонутый на всю голову. Ты это понимаешь? Я тебя прих… ярю. Ходи и остерегайся. Знаешь, что есть такое офигительное средство — кислота называется. Я тебя оболью. И маму твою наколю на вилы. Она ходит и всем говорит, что со мной что-то сделает. Что она сделает? Я тебе серьезно говорю, Дашка, нанимай телохранителя».

Разве это не явная угроза убийством?!

А однажды Иван прислал Даше видео, где он, голый, режет себя ножом. Кстати, именно за это видео и зацепились правоохранители.

«В конце августа во время мониторинга медиапространства в социальных сетях было обнаружено несколько фотографий и видео о том, что один из жителей Александровской общины присылает несовершеннолетней девочке непристойные видеоролики с угрозами. Такие видео можно квалифицировать, как культ насилия и жестокости, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции Запорожской области. — Была установлена личность этого мужчины. Он с 2019 года угрожал девочке убийством. Это событие было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, руководством Главного управления полиции Запорожской области назначено служебное расследование о возможном бездействии сотрудников полиции во время рассмотрения обращений родственников девочки».

На момент, когда этот материал готовился к публикации, Иван продолжал оставаться на свободе. В отношении него пока не была избрана мера пресечения. В данной ситуации никто не сможет гарантировать безопасность 16-летней школьницы.