В ОРДО анонсировали введение новых ограничений в «республике» из-за сложной ситуации с коронавирусом

В ОРДО на данный момент ситуация с коронавирусом очень сложная и это даже официально признал так называемый «минздрав ДНР».

Об этом пишут подконтрольные ОРДО паблики.

Как уточняют ресурсы, со ссылкой на данные из «надежного источника», публикуемая «минздравом» статистика якобы соответствует действительности, объемы зараженных, вылечившихся и умерших якобы не урезаются. Паблики пишут:

«Возможна погрешность по причине отсутствия обращений в больницу некоторых граждан: кто-то лечится самостоятельно дома, кто-то, даже заболев, продолжает контактировать с окружающими, пренебрегая всеми правилами. Сейчас готовятся рекомендации от Минздрава для перевода школьников на дистанционное обучение по причине увеличения количества случаев заболевания у детей — в день фиксируют около 100 человек или с ОРВИ, или с ковидом».

При этом местные СМИ предполагают, что такое решение может быть связано с новыми штаммами вируса.

donpress