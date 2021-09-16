Суд арестовал Геннадия Балашова

Лидера либертарианской партии «5.10» Геннадия Балашова в четверг, 16 сентября, арестовали до 11 октября. Альтернативой содержания под стражей суд выбрал 9,64 млн гривен залога.

Соответствующее постановление вынес Печерский районный суд города Киева. Сам подозреваемый на странице в Facebook написал, что «едет в тюрьму».

Кроме того, политик сообщил, что будет оставаться в СИЗО, а не вносить залог. «Пострадаем за гражданские права, платить не буду», – написал он.

Адвокат Балашова Игорь Черезов в комментарии журналистам заявил: его подзащитный платить не будет.