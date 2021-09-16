Александр Деркач: “Новости сюрреализма”

Нефтегаз заплатил штраф в размере 3 млрд. грн. за уклонение от уплаты НДС. Государственная компания.

С убытками за прошлый год 20 млрд. У которой, если не хватает денег, полученных за газ от потребителей, концы с концами в итоге все равно сводятся за счет бюджета.

Мне стало любопытно. Кто всё-таки оплатил этот штраф. Мы, потребители газа через тариф. Государственный Нефтегаз, как некая, типа, современная и самодостаточная компания из своей прибыли. Или государство само себе. Из бюджета в бюджет.

Александр Деркач