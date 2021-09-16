Экзамен по украинскому языку не сдали около 15% кандидатов в чиновники

Сейчас экзамен сдают те, кто претендует на работу на государственной службе. Если они не сдают экзамен, их не берут на должность.

Об этом рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, сообщает «Украина 24».

«Из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%. Почему на 15%? Потому что с 16 июля по 9 августа был так называемый длинный экзамен, и там несдача составляла 5%. Потом мы перешли к так называемому короткому, 30-минутному экзамену, уровень несдачи стартовал с 20%, на сегодня он составляет 11%. И если добавить 5–20–11 и так далее выходим на среднюю цифру 15%. Это нормальный результат для Украины, страны, которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны», — сказала Демская.

Глава комиссии не видит в таком результате ничего плохого.

«Если бы мы все знали украинский язык, если бы у нас были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы, то очевидно, что и владение языком было бы другое. Да, есть государственные служащие, которые не наилучшим образом владеют государственным языком, но будем честными — мы все делаем что-то не всегда хорошо. Нужно понимать, что те, кто сдает сегодня экзамен, – это те, кто идет на назначение, будут выполнять функции госслужбы. Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы», — сказала Демская.

Также она напомнила, что в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, любой гражданин Украины может сдавать экзамен бесплатно и неограниченное количество раз, но не чаще, чем раз в четыре месяца.

Напомним, 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.