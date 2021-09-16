ВАКС наложил арест на имущество гендиректора Павлоградского химзавода

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество генерального директора П «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана, которого НАБУ и САП подозревают в нанесении более 43 млн гривен ущерба.

Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемого.

Наличные и безналичные средства арестованы, и внести залог невозможно. Более того, арест наложен также на 1/2 всего недвижимого имущества Шимана и его жены.

НАБУ и САП просят определить Шиману непомерный размер залога — 32,91 млн гривен. Как указал адвокат, из-за ареста невозможно их внести.

В то же время прокурор САП утверждал, что подозреваемый также занял значительные средства своим детям и поэтому может ими оплатить залог.

В частности, согласно декларации Шимана, он одолжил сыну Ярославу 800 тысяч евро, дочери Юлии 60 тыс. долларов, а еще одной дочери Евгении – 420 тыс. гривен.

Под арест попало около 28 млн гривен наличных средств и тех, которые находятся на банковских счетах Шимана и его жены. Также суд арестовал недвижимость Шимана: три жилых дома площадью 476,4, 246,3 и 49,4 кв. м, две квартиры и пять земельных участков.

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