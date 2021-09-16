Революційні твердотільні батареї стали набагато ближчими до серійного виробництва

Чотири роки тому Ford і BMW інвестували кошти в компанію Solid Power, що займається розробкою нових твердопаливних батарей для електромобілів.

Вони пропонують підвищену щільність енергії, знижують витрати і мають більшу тривалість життя. Згідно з домовленостями, випробування акумуляторів мали розпочатися в 2021 році, але розробник змінив плани, і тепер графік зсувається.

Річ у тім, що Solid Power вирішив розширити територію свого заводу в Колорадо, і це напередодні старту випробувань батарей. Компанія пообіцяла зробити все в максимально короткі терміни і видати першу партію акумуляторних блоків вже на початку 2022 року.

Тобто Ford і BMW зможуть приступити до тестування із затримкою лише на півроку. Якщо враховувати, що в масове виробництво батареї підуть наприкінці десятиліття, зазор не такий вже й великий.

Більша частина автовиробників вважають, що за твердопаливними батареями майбутнє, оскільки вони значною мірою виграють перед літій-іонними. Вони здатні забезпечити електромобілям і гібридам більший запас ходу на одному заряді, також вони безпечніші.

За словами глави Solid Power, до 2027 року компанія має намір виробляти стільки електроліту, щоб підтримати річний обсяг сумарної ємності акумуляторів, що виготовляються на рівні 10 гігават-годин.

: Новости Ю