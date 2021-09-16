В Павлограде ректору частного университета дали 8 лет за хищения

Павлоградский Днепропетровской области вынес приговор ректору частного донецкого университета, действующего на подконтрольной территории Украины.

Ректор злоупотреблял служебным положением и завладел чужим имуществом в особо крупных размерах. Он долгое время выписывал себе премии, надбавки, а также незаконно распорядился зданием университета.

Суд назначил наказание обвиняемому — 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в учебных заведениях, с конфискацией всего личного имущества.

Также с него должны взыскать материальный ущерб в размере 9,9 млн гривен.

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