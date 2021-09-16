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Рекордное за последние 10 лет: правительство прогнозирует рост экономики Украины

17.09.2021

Правительство прогнозирует в 2022 года рост экономики Украины. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ВВП должен увеличиться примерно на 4%.

На заседании правительства Денис Шмыгаль заявил, что речь идет о рекордном росте за последние 10 лет. Об этом премьер заявил 15 сентября.

Правительство заявило о росте экономики

Денис Шмыгаль заявил, что проект госбюджета в 2022 году предусматривает «рекордный за последние 10 лет уровень роста валового внутреннего продукта около 4%».

Более того, глава правительства озвучил также основные макроэкономические параметры проекта госбюджета на 2022 год. Отдельно:

  • уменьшение дефицита бюджета до 3,5%;

  • уменьшение государственного долга;

  • рост зарплат;

  • стабильный курс гривны;

  • снижение инфляции;

  • рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Коротко о бюджете, который презентовало правительство на 2022 год

В Кабмине презентовали проект государственного бюджета на 2022 год. Его уже передали на рассмотрение парламента.

В частности, и определили курс гривны относительно доллара на уровне 28,6 – 28,7 гривны.

На медицинскую отрасль выделят 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году); на образование – 190 миллиардов гривен (на 21 миллиард больше, чем в 2021 году); в пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году).

Кроме того, на оборону направят 5,95% от ВВП, на культуру – 13,5 миллиарда гривен, на спорт – 11,3 миллиарда гривен, на строительство дорог – более 120 миллиардов гривен.

 

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