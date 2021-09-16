США ввели санкции против сторонников «Аль-Каиды», действующих в Турции

США в четверг, 16 сентября, ввели санкции против пяти сторонников террористической организации «Аль-Каида» из Турции. Они оказывали группировке финансовую и техническую поддержку.

Об этом сообщается заявлении Госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули приверженность к борьбе с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками по всему миру. «США продолжат тесно сотрудничать с партнерами и союзниками, включая Турцию, в выявлении, разоблачении и разрушении сетей финансовой поддержки «Аль-Каиды», — подчеркнули в Госдепе.

«Сегодня США ввели санкции против пяти сторонников «Аль-Каиды», действующих в Турции, которые оказывали группе финансовую и материально-техническую поддержку», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

На сайте Минфина США опубликован список лиц, против которых введены санкции. В перечень попал уроженец Египта юрист Маджд Салим, который проживает в Турции.

Под санкции также попал гражданин Египта Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани и ветеран «Аль-Каиды», финансовый курьер, который проводил денежные переводы в поддержку террористической организации.

В санкционном списке также оказались трое граждан Турции — Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение финансовых операций.