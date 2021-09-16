Байден: богатые американцы должны платить «справедливые налоги»

Президент США Джо Байден в своем выступлении в Белом доме подчеркнул ошеломляющий рост доходов самых богатых американцев во время пандемии коронавируса. Он призвал их платить справедливые налоги.

Об этом сообщается в выступлении Байдена.

Он отметил, что крупные корпорации и богатые американцы уклоняются от уплаты миллиардов долларов налогов, которые они должны платить ежегодно. По его словам, контролирующие органы США просто не знают, сколько зарабатывают самые благополучные граждане.

Байден подчеркнул ошеломляющий рост состояния самых богатых американцев в период пандемии. При этом он отметил, что «обычные трудолюбивые граждане» в основном оказались «исключены из сделки».

«Я прошу: платите свою справедливую долю налогов, как делают люди среднего класса. Однако этого сейчас не происходит», — сказал Байден.

В начале своего выступления Байден поблагодарил комитет Палаты представителей, который в среду проголосовал за продвижение ряда широких налоговых предложений, включенных в бюджетный пакет демократов на 3,5 трлн долларов.

Налоговое предложение, представленное демократами Палаты представителей, нацелено на американцев и корпорации с высокими доходами, в том числе путем повышения ставки корпоративного налога с 21% до 26,5% и налога на прибыль для американцев, составляющую более 400 тысяч долларов, с 37% до 39,6%.