Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных

В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении «желтой» зоны в учебных заведениях должно быть привито по меньшей мере 80% педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

«В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие — работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей», — заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.

«Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех — и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас — это единственный способ защититься от болезни», — добавил он.