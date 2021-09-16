Топ советов Павла Зиброва, как успокоить любимую, проверено на жене Марине

Артист поделился секретами счастливых отношений

Известный украинский певец, композитор и обладатель легендарных усиков Павел Зибров показал украинцам свою крепость и провёл экскурсию по шикарной усадьбе.

Журналистам шоу “Зірковий шлях” Павел представил главную изюминку своего участка – звёздную аллею гортензий. Как сообщил певец, всю рассаду ему подарили друзья и коллеги. Также, артист продемонстрировал свою гордость – огород, с которым справляется сам, без посторонней помощи. Там он выращивает различные ягоды и овощи.

Павел показал стол, за которым собирается вся его дружная семья. Этим летом они в этом месте отпраздновали его день рождение, супруги Марины, и знаменательную дату – 27 годовщину брака.

В интервью артист поделился секретами счастливых отношений, с помощью которых их любовь живёт по сей день.

“Приглашаю вас окунуться в эту атмосферу и сделать онлайн прогулку моей приусадебной территорией!” – написал Павел Зибров.

: sport.znaj.ua