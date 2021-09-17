Заболевший COVID-19 76-летний президент Чехии Земан страдает от обезвоживания и переутомления

У госпитализированного с COVID-19 президента Чехии 76-летнего Милоша Земана выявили и другие проблемы со здоровьем.

По результатам обследования в Центральном военном госпитале, стало известно, что он страдает от обезвоживания и переутомления. Но эти недуги не угрожают его жизни. Об этом сообщает радио Прага.

«Сейчас он завершает восстановительное лечение в Центральном военном госпитале в Праге, включающее капельницы; на следующей неделе президент республики вернется к нормальной рабочей программе», — сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек.

По данным издания, Милоша Земана ждет продолжительное пребывание в больнице. Известно, что 76-летний Милош Земан страдает нейропатией нижних конечностей, также у главы республики был диагностирован диабет.