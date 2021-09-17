Талибы пустили на работу в Министерство по делам женщин только мужчин

Представители движения «Талибан», недавно сформировавшие свое правительство, в Кабуле не пустили на работу сотрудниц женского пола Министерства по делам женщин. При этом сотрудникам-мужчинам боевики разрешили войти в здание ведомства.

Об этом сообщает со ссылкой на одного из служащих министерства.

Собеседник журналистов добавил, что пройти на работу талибы не позволили четырем женщинам. В связи с этим женщины планируют провести протест у здания министерства.

В период прошлого правления талибов в Афганистане, которое длилось с 1996 по 2001 год, женщины были существенно ограничены в правах. Им запрещали использовать декоративную косметику, показывать лицо в общественных местах, присутствовать на радио и телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин.

После захвата в августе Кабула боевики пообещали, что будут соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата.

В начале сентября талибы заявили, что в их новом правительстве женщин не будет, при этом сравнив работу дам во власти с проституцией.