Схемы чиновников. Замминистра за непонятные средства выкупила у бывшего мужа 5-летний BMW по цене нового

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук купила у бывшего мужа 5-летний автомобиль по цене нового. Причем, не имея на это официально подтвержденных доходов или накоплений.

Отчет о сделке она разместила на сайте Нацкомиссии по предупреждению коррупции.

В нем говорится, что Драганчук приобрела автомобиль BMW X4 2017 года за 1,98 млн грн у своего бывшего мужа Максима Голованчука.

Впервые этот автомобиль всплывает в декларации за 2019 год, при вступлении Драганчук на должность в министерстве. Правда в той же декларации указано, что на его приобретение Максимом Голованчуком был взят кредит в 1,4 млн грн. Все это время замминистра пользовалась этой машиной, о чем указывалось в последующих декларациях.

А спустя 5 лет она выкупила иномарку у Голованчука за 1,98 млн грн. По цене изначальной покупки.

Очень похоже на фиктивную сделку. Скорее всего, так поступили, чтобы перевести в собственность Инны Драганчук автомобиль, который негласно и так принадлежал чиновнице.

А самое интересное в том, что дорогостоящая покупка не вписывается в декларацию Инны Драганчук. У нее нет официально подтвержденных доходов и накоплений на такую сумму. Не у нее лично, ни у ее нового мужа — Юрия Драганчука.

Также в НАПК нет отчетов о том, что семья чиновников получила подарок, дополнительный доход, кредит, наследство или что-то продала. Ничего, что оправдает появление 1,98 млн грн на ровном месте.

Кстати, Юрий Драганчук работает в Министерстве финансов (заместителем министра Сергея Марченко), которое сейчас лоббирует внедрение в Украине непрямых методов. Сличения расходов и доходов простых украинцев и начисление на них налогов (НДФЛ и военного сбора — 18% + 1,5%), если данные не сойдутся. А в семье самого минфиновца фиксируются откровенные не состыковки по этой части.

У Инны Драганчук не наберется 1,98 млн грн, даже если сложить все сбережения семьи на счетах и наличными.

Если говорить о текущем (за 2020 год) задекларированном доходе Инны Драганчук в сумме с доходом нового мужа Юрия Драганчука, то получится 1,09 млн грн:

577 тыс. грн — зарплата Инны Драганчук в Кабмине;

508 тыс. грн — зарплата Юрия Драганчука в Кабмине;

6 тыс. грн — зарплата Инны Драганчук от БФ «Фонд зеленый слон»;

1 тыс. грн — бонусы от Альфа-Банка.

Когда налоговики и НАПК будут сличать расходы/доходы этого семейства, а такая проверка явно напрашивается, им придется брать в расчет также текущие расходы. А именно траты на содержание квартир и прочей недвижимости и на содержание двух детей. После анализа данных наверняка будут вопросы.

При этом замминистра задекларировала у семьи €41,5 тыс. на счете в иностранном UniCredit Bank Austria AG, где легко будет получить выписку о движении средств на счете.

В украинских банках у Драганчуков намного меньше:

151,4 тыс. грн.;

$1,6 тыс.;

€504.

А наличными — $10 тыс.

Еще Инна Драганчук задекларировала две больших квартиры, одну из которых арендует на 218,2 кв.м.:

квартира в Киеве на 218,2 кв.м. за без указания стоимости, арендуемая у некого Алексея Клекова;

квартира в Киеве на 100,2 кв.м. в собственности за 700 тыс грн;

земельный участок в с. Гаи-Смоленские, Львовской области, на 1,3 га, без указания стоимости;

2 паркоместа в Киеве на 37 и 38 кв.м., арендуемые у Алексея Клекова;

автомобиль Audi A5 2011 года, купленный новым, без указания цены.

Инна Драганчук (ранее — Голованчук) стала заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Юрия Резникова в 2020 году. Ее нового мужа Юрия Драганчука называют негласным куратором Гостаможслужбы в Минфине, хотя официально он является заместителем по вопросам евроинтеграции.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua