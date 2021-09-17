Ревнивая собака оттащила свою сестру от хозяйки

Многие животные — те еще собственники. Вот и героиня этого видео не стала исключением. Эта хвостатая ревнивица, увидев, что ее сестра обнимается с двуногой мамой, подбежала к ней, схватила за лапу и начала оттаскивать. С первого раза оттащить не получилось, поэтому шерстяная собственница попробовала снова. И на этот раз — успешно. «А ну-ка, отошла от мамы! Она моя!»

Пользователей развеселило поведение хвостатой ревнивицы.

«Уйди! Это моя мама».

Ахах, да что вы знаете о ревности!

А рыжая не сдается))

Конкуренция.

: golos.ua