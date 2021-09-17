Як брати Дронови започаткувати приватний бізнес завдяки «Київоблгазу»

«Вже другий тиждень поспіль котеджне містечко «Грін Таун» залишається без газопостачання через дії його власника — Сергія Семенця», — таку заяву раніше опублікував «Київоблгаз» на своїй сторінці у фейсбук.

Та сам власник розказав правду – брати Дронови крадуть гроші у пана Фірташа, а самі побудували власний приватний бізнес, який допомагає їм збагачуватись на мільярди гривень!

Справа у тому, що замість того, аби укладати прямі договори на виконання різного роду послуг зі Споживачами газу, АТ «Київоблгаз» (в особі братів Сергія та Дмитра Дронових) підставляє свої кишенькові фірми, тим самим позбавляючи акціонерне товариство отримувати гроші за послуги. Усе йде у власну «бізнес-касу» братів.

Є навіть декілька прикладів таких незаконних махінацій. Наприклад 8.09.2020 року між Семенець Л.І. (Замовник) та кишеньковою фірмою панів Дронових, ТОВ «Квант Енергія», (Підрядник) на вимогу саме Сергія Дронова був укладений договір № 08/09/20-1, відповідно до якого Підрядник зобов’язаний збудувати відповідно до проекту і ввести в експлуатацію ВОГ, ШГРП. Дану фірму особисто надав саме пан Сергій. Ціна такого договору немаленька — 800 000 гривень. У вересні 2020 року було сплачено передплату Підряднику згідно з умовам договору в розмірі 512 222 гривень.

Станом на 18.08.2021 року Підрядником пусконалагоджувальні роботи обладнання не були проведені, виконавчо-технічна документація належним чином не була оформлена, ВОГ, ШГР в експлуатацію АТ «Київоблгаз» не були здані.

І, не зважаючи на те, що роботи згідно з договором не виконані, Сергій Дронов вимагає від Замовника сплатити наперед залишкові кошти готівкою в сумі 287 778 гривень. У іншому випадку погрожує, що ВОГ, ШГРП не будуть введені в експлуатацію. Про це він сам заявив.

За невиконання умов договору № 08/09/20-1 від 08.09.2020 р. Замовником пред’явлено до кишенькової фірми пана (ТОВ «Квант Енергія») претензію на суму 4 881 586,94 гривень.

Брати Дронови загалом «наполегливо рекомендують» державним та комунальним підприємствам замість АТ «Київоблгаз» свої кишенькові фірми для укладання договорів на обслуговування газового господарства. Зрозуміло ж, для того, аби гроші пішли у власну кишеню!

І така ситуація – непоодинока, прикладів можна наводити безліч. Та й правоохоронці вже зацікавились даними махінаціями. Відтак слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Управління захисту економіки Нацполіції у Київській області викрили схему з незаконного узгодження технічних умов газифікації для багатоквартирних житлових будинків на Київщині. Про це повідомили у ДБР. За попередньою інформацією, працівники приватного товариства, посилаючись на співпрацю з регіональною газовою компанією, вимагали та отримали від керівника однієї з комерційної організації неправомірну вигоду у розмірі 8 200 доларів США за погодження технічних умов газифікації багатоквартирного житлового будинку. Вказану суму фігуранти мали передати посадовим особам ПАТ «Київоблгаз». Під час обшуку було вилучено понад 1 000 000 гривень та чернетки із зазначенням грошових сум та назв об’єктів, які планували підключити до газопостачання. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону. Осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди.

І такі схеми діють досі. На черзі – вимагання грошей саме у власників котеджного містечка «Грін Таун». Але ті, знаючи пройдисвітів, звернулись до правоохоронців із відповідною заявою. Тепер же – хочуть домогтися справедливості у відповідному до Закону порядку. Самі ж брати Дронови, розуміючи обставини, пішли у наступ – шантаж та фейкова інформація у соціальних мережах!

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