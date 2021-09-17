“Киевтеплоэнерго” искусно поддерживает изношенность теплосетей столицы на уровне 80%

Несмотря на то, что КП “Киевтеплоэнерго” ежегодно тратит сотни миллионов гривен на ремонт и модернизацию теплосетей города, их состояние с 2018 года совсем не улучшается – 80% сетей все так же находятся в критическом состоянии. В Верховной Раде допускают, что идет попросту манипуляция с показателями, чтобы “вечно” списывать средства на данную статью расходов без оценки эффективности вложений.

Как стало известно KV, с 1 октября 2021 года КП “Киевтеплоэнерго” должно приступить к реализации новой инвестиционной программы предприятия, утвержденной распоряжением Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 6.08.2021 года №1725.

Эта инвестпрограмма рассчитана на 12 месяцев, на протяжении которых КП должно вложить в улучшение имущества киевлян 522,28 млн гривен собственных средств (средства, заложенные в тарифах на централизованное отопление и горячее водоснабжение).

Большая их часть – 44,73% или 233,61 млн гривен – должна пойти на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и реконструкцию индивидуальных теплопунктов. 22,53% (117,68 млн гривен) запланировано направить на реконструкции теплосетей. Кроме этого, “на снижение удельных расходов, а также потерь ресурсов” заложили еще 9,62% или 50,23 млн гривен. Эти средства запланировано потратить на переподключение теплоисточника к/к «Борщаговская, 154» (ТРЦ “Мармелад”) к централизованным тепловым сетям, установку узлов учета, а также реконструкцию котельной, теплоисточников и водогрейных котлов.

14,63% или 76,43 млн гривен должны “уйти” на нужды КП и его структурных подразделений. Еще 8,49% заложили на модернизацию и покупку 13 единиц спецтранспорта (22,96 млн гривен), а также на реконструкцию и установку узлов учета природного газа и тепловой энергии (21,34 млн гривен).

Как выяснила KV, это уже третья инвестпрограмма, которую КП “Киевтеплоэнерго” будет реализовывать в 2021 году. Первая была утверждена в декабре 2020 года Национальной комиссией, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и предусматривает инвестирование “Киевтеплоэнерго” в 2021 году 66,65 млн гривен собственных средств в реконструкцию и строительство общестанционного, электро- и теплотехнического оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, техническое переоснащения верстатного парка и пожарной сигнализации СП “Киевские тепловые сети”. Вторая – была утверждена распоряжением КГГА от 18.02.2021 года №321. В соответствии с ней, КП должно в текущем году потратить 143,92 млн гривен собственных средств на реконструкцию трех участков теплосети.

В “Киевтеплоэнерго” недавно сообщили KV, что предприятие обслуживает систему тепловых сетей, длиной более 2,7 тыс. км, из которых 80% находятся в изношенном состоянии.

При этом заверили, что проводят постепенную замену трубопроводов на наиболее аварийных участках. Дескать, на протяжении 2019-2020 годов была проведена полная реконструкция 270 км теплосетей. Сколько километров тепловых сетей должны быть модернизированы в 2021 году, в “Киевтеплоэнерго” не уточнили.

Напомним, КП “Киевтеплоэнерго” было создано Киевсоветом в июне 2016 года, но начало осуществлять свою деятельность с 1 мая 2018 года, когда закончилось действие договора между принадлежащим Ринату Ахметову ПАО “Киевэнерго” и КГГА на управление столичным Топливно-энергетическим комплексом (ТЭК). Тогда это КП стало исполнителем услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения в Киеве.

Смена распорядителя ТЭК Киева в основном обосновывалась ужасным состоянием теплосетей (80% в критическом состоянии) и намерением привести это хозяйство в порядок.

С тех пор Киевсовет несколько раз существенно увеличивал уставный капитал “КП “Киевтеплоэнерго” под предлогом того, что эти средства будут использованы на “давно назревшие ремонты и модернизацию теплосетей”. В результате с 5 тыс. гривен уставной капитал КП был за счет средств городского бюджета “раздут” до 2,3 млрд гривен. В марте 2020 года КП “Киевтеплоэнерго” подготовило проект решения Киевсовета об увеличении своего уставного капитала еще на 200 млн гривен для продолжения начатой в 2019 году Программы аварийного ремонта тепловых сетей. Однако тогда комиссия Киевсовета VIII созыва по вопросам собственности сняла с рассмотрения проект этого решения.

К тому же, КП “Киевтеплоэнерго” регулярно получает значительное финансирование на ремонты и модернизацию теплосетей из столичного бюджета.

К примеру, в 2020 году предприятию в качестве капитальных инвестиций планировали выделить 311,61 млн гривен, из которых 310,8 млн гривен было заложено именно на реконструкцию и капремонт тепловых сетей. Но, по факту из бюджета Киева КП было получено на капинвестиции 472,17 млн гривен, что на 160 млн гривен больше запланированного. В 2021 году “Киевтеплоэнерго” рассчитывает получить из бюджета еще 440,2 млн гривен на капитальные инвестиции, из которых на реконструкцию и капремонт тепловых сетей – 171,06 млн гривен.

При всем этом, ожидать давно обещанного прорыва в вопросе обновления столичных теплосетей, похоже, не стоит. Несмотря на освоение сотен миллионов гривен из городского бюджета и расчетов потребителей услуг по установленным тарифам, в КП “Киевтплоэнерго” по вопросу состояния теплосетей озвучивают исключительно относительные цифры. По данным предприятия, 80% теплосетей Киева находилось в критическом состоянии и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах.

Данных о конкретных километрах теплосетей, которые подлежат реконструкции или уже реконструированы, не содержат ни инвестпрограммы “Киевтеплоэнерго”, ни отчеты об их выполнении. В таких документах можно найти лишь общую информацию об освоенных суммах. Например, согласно инвестпрограмме КП на 2019 год, на эти цели было запланировано потратить 170,5 млн гривен, но по факту было потрачено 30,2%. Зато в 2020 году на модернизацию теплосетей планировалось потратить 142,47 млн гривен , а по факту было израсходовано 142,73 млн гривен или 100,19%.

Понимают ли в депутатском корпусе Киевсовета “что происходит” – большой вопрос. Прокомментировать KV работу КП “Киевтеплоэнерго” в вопросе обновления теплосетей столицы не пожелали ни в бюджетной комиссии горсовета, ни в комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК. Большинство депутатов не отвечали на звонки журналиста KV, а те, кто решался снять трубку, отказывались общаться на данную тему. В частности, член бюджетной комиссии Дмитрий Банас, запросил официальный журналистский запрос, а в последствии посоветовал обратиться к специалистам, которые имеют доступ ко всем данным и могут дать им объективную оценку. Также не пожелала отвечать на вопросы журналиста KV кандидат в мэры Киева на выборах 2020 года, депутат Верховной Рады от партии “Слуга народа” Ирина Верещук.

Несколько пролил свет на данную ситуацию только экс-министр ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко (фракция “ВО “Батькивщина”).

«Никто в стране не владеет информацией относительно реального состояния предприятий теплокоммунэнерго, включая «Киевтеплоэнерго». Вот так неправильно построена система контроля и государственного регулирования. В свое время НКРЭКУ, которая по закону была обязана контролировать предприятия теплокоммунэнерго, сбросила эту функцию на места. По Киеву это было сделано в 2017 году. То есть КГГА, по сути, отдали право контроля своего же предприятия. Это была провокация со стороны тогдашнего правительства и, к сожалению, новая власть этого не изменила. В итоге имеем нынешнюю ситуацию. Когда ежегодно в бюджете предусматриваются колоссальные средства на перекладку теплосетей, КП периодически отчитывается об их замене, причем общей длиной в 100-200 км, а доля изношенных теплосетей, по данным этого же КП, остается на уровне все тех же 80%. Это значит только одно – возможна манипуляция с показателями. А если идет манипуляция, то понятно, что по данной статье можно списывать любые деньги. И это проблема не только Киева. Это системная проблема, которая возникла из-за непрофессиональной организации государственного регулирования в энергетике”, – заявил KV Алексей Кучеренко.

Также он отметил, что даже если провести финансовый аудит КП «Киевтеплоэнерго», то это мало что даст, потому что для оценки деятельности такого предприятия нужен комплексный подход и полноценный технический аудит. Но на сегодня, по мнению Алексея Кучеренко, его провести никто не в состоянии, поэтому “Киевтеплоэнерго” имеет шанс превратиться в черный ящик, в котором “исчезают наши с вами деньги”.

Напомним также, что КП “Киевтеплоэнерго” собирается взять у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 140 млн евро кредита, которые обещает потратить на модернизацию столичной системы централизованного теплоснабжения – условно, “львиную долю” – на ту же замену изношенных теплосетей.

КП “Киевтеплоэнерго” с 22 декабря 2018 года руководит Вячеслав Бинд (на коллаже). Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. Деятельность этого департамента координирует первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба. Сферу ЖКХ в Киеве с 1 сентября 2014 года контролирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)

КиевVласть