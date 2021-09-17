Стоматолог назвав три напої, які найгірше впливають на колір зубів

Стоматолог Раян Чаліфф, назвав три напої, які найгірше впливають на колір зубів. Якщо не хочете вдаватися до відбілювання, скоротіть їх кількість.

Кава і чай

Якщо ви належите до 80% людей, які регулярно п’ють каву, це може позначитися на білосніжній усмішці. За словами Чаліффа, кава багата хромогенами, які є дуже пігментованими молекулами. Саме вони і роблять зуби коричневими.

Кава також містить дубильні речовини, які збільшують здатність цих пігментованих молекул прилипати до поверхні зубів. Все це відноситься і до чаю.

Біле вино

Ні, це не помилка. Так, червоне вино теж може забарвлювати зуби, але саме біле асоціюється з появою плям на емалі. Воно відрізняється більшою кислотністю, що збільшує ризик нальоту.

Якщо ви плануєте почистити зуби після келиха вина, варто почекати півгодини. В іншому випадку ви пошкодите емаль, яка була пом’якшена кислотою.

Ягідний сік

Чаліфф зазначає, що ягоди — відмінний перекус, але більшість з них сильно пігментовані і можуть привести до появи плям на зубах. Їх також відрізняє висока кислотність, що збільшує ймовірність утворення плям.

Щоб позбутися від них, Чаліфф пропонує включити в раціон хрустку зелень, таку як селера і салат. Вони допоможуть природним чином видалити плями від ягід.

: Новости Ю