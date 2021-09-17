У Києві п’яний автомеханік викрав та розбив елітний автомобіль свого клієнта

Вчора, 15 вересня, у Києві працівник станції технічного обслуговування викрав автомобіль клієнта і скоїв ДТП.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо” із посиланням на “Київ Оперативний“.

За попередньою інформацією, співробітник СТО вирішив покататися на автомобілі свого клієнта. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо елітного Toyota LandCruiser та протаранив відбійник.

Чоловік отримав травми різного ступеня важкості. Його доправили до місцевої лікарні.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони з’ясовують всі обставини ДТП. Триває слідство.

: oukr.info