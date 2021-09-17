Бэтмобиль отдыхает: украинский автолюбитель создал “монстра постапокалипсиса”

Украинец выставил на продажу самодельный постапокалиптический автомобиль. Он не на каждый день, предупреждает покупателей его создатель.

Как сообщает ТопЖыр, автомобиль смахивает на тот, что в фильме про Безумного Макса.

Жутковатый но впечатляющий. По мнению создателя, модель в самый раз подойдет в качестве декораций для сьемок и фотосессий.

Волга (ГАЗ-24) легла в основу модели. Остальное – фантазия механика-изобретателя. Знатоки утверждают, что по количеству пушек, ракетниц и прочего вооружения, Этот автоэкземпляр превосходит Бетмомобиль.

: apostrophe.ua