МОЗ: За добу в Україні з COVID-19 госпіталізовано 1568 пацієнтів та померло 99 людей

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105). Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 568 осіб; летальних випадків – 99; одужало – 1 914 осіб», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 338 164 особи, одужало 2 228 543 пацієнтів, зафіксовано 54 750 летальних випадків та проведено 12 412 498 ПЛР-тестувань.

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