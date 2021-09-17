Ексрегіонал Цікаленко: “тітушковод”, “авторитет”, друг “народних республік”?

14 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти 557 “злодіїв в законі” і 111 кримінальних авторитетів, рішення щодо яких ухвалила РНБО.в ЗМІ (а якщо вірити публічним заявам деяких політиків – і в оперативних зведеннях МВС) знають також, як “Юру Качка”, “Наполеона” і “Ліліпута”. Ці прізвиська Цікаленко, подейкують, міг отримати ще в роки бурхливої молодості – за невисокий зріст, великі амбіції і зв’язки з борцівською спільнотою пристоличної області.говорил тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Персона Цикаленко привлекла внимание министра, когда эта фамилия всплыла в избирательных списках “Партии регионов” в Киевский областной совет.со ссылкой на пресс-службу партии “Народная самооборона” цитировали многие авторитетные СМИ, к примеру, “Украина Молодая” и “Цензор”.упоминания о связях Цикаленко с одним из покойных ныне криминальных авторитетов, на счету ОПГ которого – множество тяжких преступлений

Не единожды, еще до “похода” Цикаленко в политику, СМИ сообщали также о его причастности к махинациям с сотнями гектар дорогостоящей земли в Обуховском районе Киевской области. В частности, одним из организаторов преступной группировки, разворовывавшей земли Обуховщины, его называл еще в 2009 году заместитель начальника, председатель ликвидационной комиссии Обуховского управления земельных ресурсов Константин Шурубей. Чиновник уверял: именно от имени Цикаленко ему и его семье поступали угрозы, когда он отказался участвовать в схеме и начал писать заявления о земельных махинациях в правохранительные органы.местные жители даже выходили на протесты из-за захвата Цикаленко десятков га земли.

Много в свое время писали СМИ и о принадлежащем ему и оформленном на супругу отельно-ресторанном комплексе “Империя”, построенном в возле Голубого озера в Подгорцах – любимого места отдыха для многих киевлян и жителей пристоличного региона. Людям попросту перекрыли доступ к озеру, пройти к водоему Цикаленко якобы позволял лишь посетителям своего заведения. Впоследствии отвод земли был признан незаконным. Но “Империя” и ныне там.организовал захват 10 га земли в районе затопленого села Гусинцы – якобы для церковных нужд.Главный над “титушками” Антимайдана?

В 2013 году, накануне и во время Майдана, поговаривают, руководство “Партии регионов” делегировало Цикаленко организацию “силового крыла” Антимайдана. Ведь он имел непосредственное отношение к борцовскому сообществу, а территориальная близость к Киеву, где проходили противостояния, позволяла “мобилизировать” и доставить спортсменов в центр столицы значительно быстрее, чем это могли сделать, скажем, из Харькова, где для этих целей использовался “Оплот”.заявлял, что последнего активно продвигали именно из “Семьи”. Когда же стало очевидно, что при всем админресурсе у Цикаленко шансов нет – по словам Мельника, с него начали вымогать “вернуть деньги, которые Цикаленко потратил на выборы”. В частности, делал это якобы и лично Захарченко.публикациях СМИ того периода за Цикаленко закрепилось прозвище “главного титушковода”. Перед ним тогдашней властью якобы была поставлена задача собрать “ударные силы” из борцов Киевской области, входящих в Федерацию смешанных единоборств Украины, где Цикаленко являлся первым вице-президентом. Они, как писали тогда СМИ, должны были запугивать майдановцев.

Впрочем первые упоминания о Цикаленко как о возможном организаторе нападений на оппозиционные митинги появились за полгода до начала Революции Достоинства. В ходе одного из таких нападений страна узнала о существовании Вадима Титушко, имя которого стало нарицательным и закрепилось в сознании украинцев в обозначение спортсменов, нападающих на людей за деньги. Тогда же появилась информация о связи Цикаленко и “Украинским выбором” Виктора Медведчука.

И, похоже, дыма без огня не бывает. Иначе для чего бы Федерация смешанных единоборств, в руководстве которой сидит Цикаленко, реагировала на подобные обвинения, будь они абсолютным бредом?

По информации СМИ, основная задача Юрия Цикаленко во время Майдана заключалась в осуществлении погромов и провокаций в Киеве.

В узких кругах упорно циркулируют слухи о том, что уже после победы Евромайдана Цикаленко частенько наведывался в Москву. Злые языки приписывают ему сотрудничество с российскими спецслужбами, в частности, в сборе информации о воинах АТО, офицерах ВСУ, сотрудников разведки и контрразведки. Некоторые люди, знакомые с Цикаленко лично, даже уверяют, что он якобы упоминал о подготовке подрыва дамбы на Киевском море – дескать, такой теракт в России рассматривался как один из возможных ходов в войне против Украины.о его причастности к подготовке инсценировок “захвата” храмов УПЦ МП якобы “праворадикалами” накануне принятия решения о Томосе для Украины тогда писали и говорили многие . Провокации эти имели целью срыв получения Томоса Украиной. И единственные их настоящие бенефициары сидели в РФ.не без фальсификаций и привлечения титушек для давления на членов избиркома и местных журналистов.”репрессий” в отношении талантливого спортсмена Дмитрия Нестерука, который готовился к участию в чемпионате Украины. Борца якобы по распоряжению Цикаленко выгнали с подготовительных сборов из-за его патриотических убеждений.расследовании, посвященном скандальному строительству “храма” УПЦ МП на территории Музея истории Украины, журналисты “Бигус.инфо” упоминают о связи Цикаленко с настоятелем этого сооружения Юрием Хароном или отцом Гедеоном – тем самым, который, по данным реестров общественных организаций и публикациям в СМИ, в свое время организовывал “Верное казачество”. Еще одним создателем этой организации был нынешний колаборант Алексей Селиванов, который сейчас “трудится” в “милиции ЛНР” и регулярно грозится “взять Киев”. Представители “Верного казачества”, по данным Бигус инфо, во время Революции Достоинства активно участвовали в Антимайдане. А после – занимались подготовкой боевиков “ЛДНР”.найти упоминания о Цикаленко как о человеке, который “выступил за активное развитие бизнеса в Новороссии, а также начал инвестиции своего капитала в проекты молодых республик”.

Впрочем, проверять, так это или нет – задача для компетентных органов.

И, похоже, они взялись ее выполнять.

Сегодня, по информации источников из спецслужб, так называемые “люди Цикаленко”, которые могли быть причастны к ведению подрывной деятельности в Украине, уже дают показания против своего “босса”. Они якобы уверяют: на сотрудничество со следствием пошли из страха – как перед самим Цикаленко, так и перед возможными ужасающими последствиями выполнения распоряжений, которые они от него получают.

В связи с этим призываем и другие правоохранительные органы Украины обратить пристальное внимание на возможную подрывную антиукраинскую деятельность давнего соратника “регионалов” – и если она действительно подтвердится, предпринять все законные меры по ее пресечению.