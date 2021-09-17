Спонсор боевиков и скандальный застройщик Вадим Столар хочет подмять под себя Киев

Глава Офиса президента Андрей Ермак хочет вернуть скандальному застройщику, нардепу от ОПЗЖ, которого подозревают в финансировании терроризма, Вадиму Столару статус «смотрящего» за Киевом. Об этом в facebook написал бывший нардеп, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его данным, подтверждением «неформального тандема» Ермак-Столар стали недавно слитые в сеть пленки с участием депутата Гео Лероса. Их Банковой мог передать лично Столар. «Ермак делает все, чтобы поставить Столара контролировать киевские потоки. Если глава Офиса президента реализует свой план, то Киев получит нового-старого «смотрящего», который уже имеет опыт столичных «черных схем», дерибана земли и распила бюджета. Чего стоит одна лишь афера «Элита-центр», которая сошла Столару с рук. По информации СМИ, депутат и сегодня контролирует 4 строительные фирмы», — написал Александр Черненко.

Столар неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с застройкой, земельными отношениями и коррупцией. Офис генпрокурора открыл в отношении Столара три уголовных дела: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.

«Нет ничего удивительного в том, что депутат от ОПЗЖ дает деньги боевикам на Донбассе. Именно за это его, кстати, называют «кошелек сепаратистов». И тут возникает следующий вопрос: только Офис президента или и президент лично тоже опирается на таких персонажей, как Столар? Потому что, честно говоря, в сказочку о добром царе и плохих боярах уже никто особо не верит», — написал Черненко.

Напомним, недавно в Telegram опубликовали видео, на котором человек, похожий на Лероса просит у неустановленного собеседника деньги якобы на организацию поджога собственного же автомобиля. Депутат Лерос назвал видео подделкой, хотя подтвердил, что встречался со Столаром в прошлом, задолго до своего депутатства.

Кордон