Сильные дожди и грозы: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине 17 сентября объявили штормовое предупреждение в западных областях. Там прогнозируют значительные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода ухудшится днем в западных областях.

Значительные дожди (и уровень опасности, желтый) следует ожидать в:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Волынской,

Ровенской областях.

Сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый) пройдут в Карпатах.

Кроме того, 17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Желтый (или первый) уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Оранжевый (или второй) уровень опасности — II степень — погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.