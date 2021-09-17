В Украине вакцинировали от COVID-19 еще почти 123 тысячи человек за сутки

За прошедшие сутки, 16 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса еще 122 906 человек. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные — 50 705 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

В течение суток работали:

833 мобильные бригады,

2 884 пункта прививки;

316 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 169 886 человек:

6 169 884 человека получили одну дозу

5 059 771 человек полностью иммунизирован и получил две дозы.

Всего проведено 11 229 655 прививок.