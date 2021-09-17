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Оккупанты устроили обстрел на Донбассе и ранили мирного жителя: ВСУ открыли огонь в ответ

17.09.2021

За минувшие сутки, 16 сентября, российские оккупанты восемь раз нарушили «перемирие» на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Под обстрелами был ранен один мирный житель. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских военных боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

Враг вел огонь около населенных пунктов Тарамчук и Пески. Оккупанты обстреляли жилые кварталы, повредив дом и придомовую территорию.

К тому же противник дважды применил беспилотник, обстреляв Счастье. Также город обстреляли из миномета, ранив одного человека. Им оказался глава городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

По Золотому-4 враг стрелял с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 17 сентября, враг новых обстрелов не проводил.

 

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