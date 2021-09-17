Оккупанты устроили обстрел на Донбассе и ранили мирного жителя: ВСУ открыли огонь в ответ

За минувшие сутки, 16 сентября, российские оккупанты восемь раз нарушили «перемирие» на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Под обстрелами был ранен один мирный житель. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских военных боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

Враг вел огонь около населенных пунктов Тарамчук и Пески. Оккупанты обстреляли жилые кварталы, повредив дом и придомовую территорию.

К тому же противник дважды применил беспилотник, обстреляв Счастье. Также город обстреляли из миномета, ранив одного человека. Им оказался глава городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

По Золотому-4 враг стрелял с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 17 сентября, враг новых обстрелов не проводил.