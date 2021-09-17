Точность 98,2%: в аэропортах ОАЭ носителей COVID-19 выявляют служебные собаки

В аэропортах ОАЭ работают 38 служебных собак, которые способны выявить людей, инфицированных коронавирусом, с точностью 98,2%.

Об этом сообщает Reuters.

Для этой работы собак, в частности в Дубае, тренировали с помощью образцов пота, собранных у людей с подтвержденным COVID-19.

Сейчас четвероногие проводят около 30-40 «тестов» в день.

Отмечается, что с этой целью их можно использовать не только в аэропортах, но и «везде, где это необходимо».

Как пояснил агентству представитель полиции Дубая Салах Халиф аль-Мазруи, к ним уже поступают запросы из разных стран о том, как натренировать собак «вынюхивать» COVID-19.