У Криму «Верховний суд» відхилив апеляцію на заочний вирок активістові Едему Бекірову

Нагадаємо:
- 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом на російському КПП співробітники ФСБ затримали кримськотатарського активіста, жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова, який їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. У січні 2018 року Бекіров переніс складну операцію на серці, в ході якої йому були встановлені 4 шунти. Він носить знімний протез на правій нозі (нижче коліна). ФСБ висунула активісту офіційне обвинувачення «в незаконному обороті зброї і незаконній передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин (ч. 2 ст. 222 і ч.2 ст. 222.1 КК РФ)». Бекіров провів в СІЗО Сімферополя понад 1 року і 8 місяців.
- 7 вересня 2019 року у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Серед 35 звільнених громадян Украіни був і Едем Бекіров.
- 10 вересня 2019 року Едему Бекірову лікарі київської клінічної лікарні «Феофанія» провели операцію. На початку жовтня кримськотатарському активісту зробили ще одну операцію по стентуванню судин ніг.