Футболисту сборной Украины сломали челюсть в матче Лиги конференций

Защитник сборной Украины Тарас Качараба получил тяжелую травму в матче 1-го тура Лиги конференций, в котором его клуб, чешская «Славия», принимал немецкий «Унион».

На 53-й минуте после столкновения с игроком соперника футболист сломал скуловую дугу лица. Как сообщает официальный Twitter чешского клуба, Тарас пропустит от четырех до шести недель.

Добавим, что «Славия» одержала победу — 3:1, возглавив группу, в которой также выступают голландский «Фейеноорд» и «Маккаби» из Хайфы. Что касается Качарабы, то украинец выступает за пражский клуб на правах аренды с января нынешнего года, и в сезоне-2021/2022 провел во всех турнирах 7 матчей (1 гол). Также Тарас дебютировал в национальной сборной, сыграв в сентябре в товарищеском поединке с Чехией (1:1).

Что касается других наших соотечественников, то в Лиге Европы Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте в победном матче английского «Вест Хэма» против загребского «Динамо» (2:0), Александр Зубков отыграл 86 минут за венгерский «Ференцварош» в гостевом поединке с немецким «Байером» (1:2), а Игорь Пластун отыграл полный матч в составе болгарского «Лудогорца» на выезде против датского «Мидътюлланда» (1:1). Также в Лиге конференций Роман Безус отдал голевой пас за бельгийский «Гент» в поединке с эстонской «Флорой» (1:0).

