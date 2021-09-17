Китайские молодожены подали на развод после часа в брака

Не каждый человек считает, что брак – это нечто серьезное и к этому стоит относиться ответственно. Некоторые воспринимают все как игру, которую можно закончить в любой момент. Наверное, именно так посчитали и молодожены из одной из провинций, которая находится в Юго-Западном Китае. Вот только свадьба оказалась самой настоящей, а за развод супругу придется заплатить примерно 300 тысяч юаней. Молодожены пробыли в браке всего час и решение о разводе было принято именно мужчиной.

Об этом сообщает пишет Global Times.

Он пытался доказать, что жена на него давила и поэтому он женился, хотя на самом деле этого не хотел. Также он добавил, что они разошлись еще до того, как состоялась свадьба, но девушка не оставляла его в покое. Она писала многочисленные сообщения и все время говорила о свадьбе. Это и стало причиной того, что китаец принял спонтанное и совершенно не обдуманное решение. Жена заявила мужу, что если он хочет с ней развестись, то должен выплатить компенсацию размером 300 тысяч юаней.

Молодожены не смогли самостоятельно решить вопрос с разводом, поэтому подали заявление в суд. Прошение о разводе было отклонено из-за того, что мужчине не удалось доказать, что отношения были закончены до момента регистрации брака.

: Новости Ю