Родині близької до очільника МЗС РФ Лаврова жінки належать активи на мільярд рублів в Росії і Великій Британії – ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні, яке опублікувало російське видання «Важные истории», включене в Росії в список ЗМІ – «іноземних агентів».

Про Полякову виданню розповіло джерело в МЗС, за словами якого, у Лаврова «давні і дуже близькі» стосунки з цією жінкою. Більш того, Полякова набрала значний вплив в міністерстві, де на кілька ключових посад були призначені її близькі знайомі.

Зокрема, заступником керуючого справами міністерства став Роман Садулін, який, як і Полякова, був співвласником ресторану «Консул» в будівлі Дипломатичної академії МЗС. А вдова покійного брата Полякової Катерина Вадьяєва отримала роботу в Головному виробничо-комерційному управлінні з обслуговування дипломатичного корпусу при МЗС РФ (ГлавУПДК) – підпорядкованої міністерству комерційної організації, яка обслуговує іноземні представництва в Москві.

За словами джерела, кілька високопоставлених співробітників МЗС були незадоволені тим, що на ключові пости в міністерстві призначаються люди, пов’язані з Поляковою. Ці співробітники змушені були звільнитися, додав він. Один з звільнених підтвердив дану інформацію «Важлны историям», але відповідати на більш детальні питання про Полякову відмовився.

Журналісти видання пишуть, що довго не могли ідентифікувати Полякову, оскільки не знали її по батькові. У цьому допомогло відео з церемонії освячення відновленого храму преподобного Сергія Радонезького в Царському Селі, що пройшла 8 грудня 2014 року. На цій церемонії Полякова отримала від патріарха РПЦ Кирила нагороду за участь у відновленні храму. При цьому було сказано, що вона працює в МЗС, і названо її по батькові – Олександрівна.

На ще одному відео Полякова супроводжує Лаврова і президента РФ Володимира Путіна, якому провели екскурсію по храму в Царському Селі. «Щоб бути поруч з президентом під час таких заходів з обмеженою кількістю учасників, потрібно пройти безліч узгоджень, і той факт, що Полякова потрапила в «свиту обраних», говорить про її особливий статус», – пише видання.

«Важные истории» з’ясували, що Полякова як мінімум три рази супроводжувала Лаврова в авіаперельотах – один раз в Сочі і два рази в Петербург. Журналісти також дізналися номер Полякової та за допомогою одного з додатків з’ясували, як вона записана в телефонах інших людей. У кількох записниках Полякова була вказана як Світлана Лаврова – хоча прізвище міністра, судячи з державних баз даних, вона ніколи не носила. Як зазначено на сайті МЗС РФ, у Лаврова є дружина, її звуть Марія Лаврова, на якій він офіційно одружений багато років і має з нею дочку. Він також вказує доходи дружини в своїх щорічних антикорупційних деклараціях.

Крім роботи в МЗС, Полякова займалася бізнесом. До 2012 року вона була співвласницею ресторану «Консул», який розташовується в будівлі Дипломатичної академії МЗС Росії на вулиці Остоженка в центрі Москви. Ресторан отримував держконтракти від академії на організацію харчування для студентів, викладачів та іноземних дипломатів, які приїздили на навчання. Проте «Консул» не може похвалитися великою виручкою: за останні п’ять років (з 2015 по 2020 рік) вона склала всього 97 мільйонів рублів. Інші компанії Полякової, якщо судити з їхніх офіційних звітностей, також не приносили їй високих доходів. Але незважаючи на це, Світлана Полякова виявилася власницею майна вартістю близько 1 мільярда рублів.

Поляковій належить 260-метрова квартира в житловому комплексі «Пречистенка 13» в районі так званої «золотої милі» в Москві, яка може коштувати понад 700 мільйонів рублів. Також у Полякової є апартаменти в Сочі і будинок в Підмосков’ї, сумарну вартість яких «Важные истории» оцінили в 107 мільйонів рублів. Крім житла, Полякова володіє одним автомобілем Porsche і двома Mercedes. У 2021 році мати Полякової пенсіонерка Тамара теж обзавелася автомобілем Mercedes, який в салонах коштує 20 мільйонів рублів.

Дочка Полякової Поліна вчилася в бізнес-школі Імперського коледжу в Лондоні, який входить до числа найпрестижніших британських університетів. Вона володіє декількома компаніями, одна з яких – PPK Investments – зареєстрована в одному з найдорожчих районів Лондона Кенсінгтон. У будинку за адресою реєстрації компанії дочка Полякової в 2016 році орендувала на 999 років квартиру за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів (понад 440 мільйонів рублів за курсом на дату покупки). Такі тривалі договори оренди – поширена непряма форма володіння нерухомістю в Великобританії. На момент угоди Поліні був 21 рік.