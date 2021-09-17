Украинский военнослужащий осужден на 5 лет за дезертирство

К пяти годам лишения свободы приговорен военнослужащего ВСУ за дезертирство, совершенное в условиях особого периода

Солдат-контрактник одной из воинских частей в Донецкой области осужден на 5 лет за дезертирство. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В суде прокурорами доказано, что в июле 2016 года военнослужащий совершил дезертирство, а именно самовольно оставил место службы с целью уклониться от службы, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения. Ему дали пять лет по ч. 3 ст. 408 УК.

В настоящее время обвинительный приговор не вступил в законную силу, продолжается срок апелляционного обжалования.