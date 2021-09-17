В Полтавской области сообщили о взрывчатке в гимназии: «Минером» оказался шестилетний ученик

В Полтавской области шестилетний ученик сообщил о «заминировании» гимназии. Сообщение о взрывчатке было ложное.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Минером оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии.

«На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в полиции.

В настоящее время специалисты обследовали помещение и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.