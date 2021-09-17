Помощник начальника Арбузинской колонии организовал наркоторговлю

Помощнику начальника учреждения «Арбузинской исправительной колонии № 83» сообщили о подозрении в сбыте наркотиков осужденным. Об этом сообщает ГБР.

Помощник во время дежурства проносил на работу наркотические вещества в личных вещах или пищи и делал «закладки» для осужденных на территории учреждения.

Следователи ГБР зафиксировали, как чиновник сбывал наркотическое вещество и получил за это деньги осужденных.

Сотрудник колонии подозревается в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).