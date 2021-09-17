МВД потратит ₴112 миллионов на систему видеофиксации

ГУ «Центр инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел Украины» потратит на модернизацию системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме 112 млн гривен. Об этом cообщает 368.media со ссылкой на ProZorro.

На торгах было три участника: ООО «Айти-Солюшнс», ООО «Метеор айти» и ООО «Смарт технолоджис». Еще одного участника, ООО «Спецбайт», не допустили к торгам.

Предложение ООО «Айти-Солюшнс» оказалось наиболее выгодным -108,918 млн гривен.

Компания зарегистрирована в 2012 году в Киеве. Бенефициарными собственниками компании указаны Сергей Хачиньян и Сергей Багрий. Всего компания за годы существования победила в тендерах на общую сумму 1,43 млрд гривен. Больше всего «Айти-Солюшинс» заработала на фискальной службе – 231 млн гривен. Еще 19 договоров компания подписала с Министерством обороны на общую сумму 116 млн гривен.