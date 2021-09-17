Перший у світі годинник з кави: на Kickstarter збирають фінансування

Чотири версії Годинника Кави вже доступні для передзамовлення у першому обмеженому тиражі лише на Kickstarter. Поставка цього тиражу запланована на початок року.

Кавову гущу збирають з берлінських кафе та обжарювальних домівок за допомогою парку велосипедів та доставляють до спеціальної майстерні для просушки.

Потім висушену кавову гущу обробляють відновлюваними компонентами на рослинній основі: біополімерами, воском та олією, в результаті чого утворюються дрібні гранули які потім формують у корпус майбутнього годинника.

Coffee Watch має округлий 42,5-міліметровий футляр та характеризується вишуканим кавовим ароматом і мармуровим кольором.

Циферблат виготовлений з покриття, що поєднує у собі сонячну батерею та мінімалістичний стиль.

Представлені у срібному та чорному кольорах з мінімалістичними філігранними гравюрами або класичним циферблатом.

Для браслетів існує вибір між веганською шкірою на основі целюлози, органічною шкірою та двома браслетами з сітки.

Кампанія на Kickstarter триватиме до 9 жовтня та німцям вже вдалося зібрати понад $75 тис.

: newfood.media