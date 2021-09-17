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В ГБР назвали «главных взяточников» 2021 года

17.09.2021

В 2021 году «лидерами» по количеству взяток оказались полицейские.

Как сообщает ГБР, сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям, из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:

  • 1 чиновник категории «А»;
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • 10 работников Государственной лесной охраны;
  • 3 работника Госрыбагентства;
  • 2 работники Государственной миграционной службы;
  • 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • 2 работника Национальной гвардии Украины;
  • 15 военнослужащих;
  • 51 других.

С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

Всего ГБР за 8 месяцев 2021 года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. В частности, в: 

  • Киеве — 8,8 млн гривен,
  • Харьковской области — 1,8 млн гривен,
  • Киевской области — 1,7 млн гривен,
  • Одесской области — 1,4 млн гривен,
  • Тернопольской области — 1,1 млн гривен.

При этом общий размер убытков государству, обнаруженных в результате расследований работниками ГБР, составляет 167 млн гривен. Арестовано имущество на сумму 365 млн гривен.

 

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