В ГБР назвали «главных взяточников» 2021 года

В 2021 году «лидерами» по количеству взяток оказались полицейские.

Как сообщает ГБР, сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям, из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:

1 чиновник категории «А»;

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работники Государственной миграционной службы;

4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

Всего ГБР за 8 месяцев 2021 года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. В частности, в:

Киеве — 8,8 млн гривен,

Харьковской области — 1,8 млн гривен,

Киевской области — 1,7 млн гривен,

Одесской области — 1,4 млн гривен,

Тернопольской области — 1,1 млн гривен.

При этом общий размер убытков государству, обнаруженных в результате расследований работниками ГБР, составляет 167 млн гривен. Арестовано имущество на сумму 365 млн гривен.