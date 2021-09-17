В ГБР назвали «главных взяточников» 2021 года

В 2021 году «лидерами» по количеству взяток оказались полицейские.
Как сообщает ГБР, сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям, из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:
- 1 чиновник категории «А»;
- 108 полицейских;
- 8 прокуроров;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников;
- 27 пограничников;
- 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- 10 работников Государственной лесной охраны;
- 3 работника Госрыбагентства;
- 2 работники Государственной миграционной службы;
- 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- 2 работника Национальной гвардии Украины;
- 15 военнослужащих;
- 51 других.
С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).
Всего ГБР за 8 месяцев 2021 года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. В частности, в:
- Киеве — 8,8 млн гривен,
- Харьковской области — 1,8 млн гривен,
- Киевской области — 1,7 млн гривен,
- Одесской области — 1,4 млн гривен,
- Тернопольской области — 1,1 млн гривен.
При этом общий размер убытков государству, обнаруженных в результате расследований работниками ГБР, составляет 167 млн гривен. Арестовано имущество на сумму 365 млн гривен.