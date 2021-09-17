В Україні дозволили дистанційне навчання майбутніх водіїв

Майбутнім водіям дозволили готуватися до здачі теоретичних екзаменів в онлайн режимі, а відновлені або замінені посвідчення водія можна буде отримувати кур’єром.

Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям готуватися до здачі теоретичних екзаменів онлайн, а при замовленні нового посвідчення водія у разі втрати, псування, викрадення, зміни прізвища тощо отримати нове посвідчення водія кур’єром.

“Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку”, – повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Урядовці підтримали відповідний проєкт постанови КМУ. Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.

Відтепер акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, посвідчення водія, замовлене через “Дію” чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.

: auto.24tv.ua