В ОРЛО на навчаннях окупанти обстріляли з артилерії село Іллірія та пошкодили місцевий храм, є постраждалі серед цивільних – ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, російські окупаційні війська продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Ворог проводить стрільби із важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

«16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами 2-г армійського корпусу (Луганськ) оперативного угруповання російських окупаційних військ окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Як вказали у військовій розвідці, командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, «спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об’єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів».

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