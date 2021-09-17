МЗС України протестує через проведення РФ виборів до Держдуми на окупованих територіях Донбасу та Криму

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України.

«Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться в документі.

У міністерстві зазначили, що такі дії РФ також грубо порушують фундаментальні принципи й норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна та Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, низці резолюцій Генасамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків», – наголосили в МЗС.

Крім того, вказали у міністерстві, залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які нині проживають у тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ і загалом ставлять під сумнів їх легітимність.

«Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність згідно із законодавством України», – йдеться у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

«Вимагаємо від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати повною мірою відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій», – наголосили в МЗС України.

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