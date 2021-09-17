Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: появились подробности

Утром 17 сентября в одном из многоэтажных домов Кривого Рога раздался взрыв. Взрывной волной выбило оконные рамы на балконе.

Об этом сообщает «Первый городской». В помещении в это время находился 52-летний мужчина, а в соседней квартире – 10-летний мальчик. Даже на улице слышали детский крик.

В результате пожара взрослый получил, предварительно, отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Ребенок сказал, что квартира наполнилась дымом, а выйти самостоятельно он не имеет возможности. Поэтому спасатели открыли входную дверь, надели на мальчика дыхательную маску и вывели на свежий воздух.

Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. Огнем повреждена мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 20 кв. м.

Что именно взорвалось в квартире, пока не известно. На месте происшествия работают правоохранители.













