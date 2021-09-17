У клиента ПриватБанка со счета пропало 1000 долларов: банк объяснил, что произошло

В Сети появилась информация о том, как у одного из клиентов «ПриватБанка» с кредитного счета исчезла кругленькая сумма.

Сотрудники банка отказались предоставлять реквизиты счета, на который поступили эти деньги. При этом сервис Apple music, претендующий на эту роль, заявил, что ничего об этом не знает.

Суть инцидента опубликовали на портале «Минфин«.

По предварительным данным с кредитной карты женщины, которая пользуется услугами «ПриватБанка», сняли 1 тысячу долларов США. Произошло это 2 сентября. Деньги снимались десятью платежами по 99,99 долларов с интервалом 1 мин.

При этом месячная стоимость сервиса Apple music, на который подписана эта женщина, составляет 4,99 долларов.

Когда пострадавшая заметила пропажу столь существенной суммы, она обратилась в Банк, но там ей отказали в предоставлении полных банковских реквизитов счета, на котором в итоге «осели» эти деньги. При этом Apple поступление на их счет этих средств не подтвердили.

По словам женщины, в тот же день она оформила в банке заявление о неправомерном списании средств с ее кредитного счета, а на следующий день она оформила соответствующую жалобу в Apple.

По словам пострадавшей, по состоянию на 14 сентября она не получила ни средств, ни обратной связи Банка.

Позже в «ПриватБанке» все же ответили. Там сослались на то, что подобные списания средств с карты возможны в том случае, если ранее человек сохранил на каком-нибудь сайте данные своей карты и дал согласие на списание средств без дополнительного согласия клиента.

«Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем. Советуем проверить выписку по карте на наличие ранее проведенных операций в пользу данного сервиса», — написали сотрудники банка.

При этом они добавили, что по обращению женщины уже проходят проверки и сформированы заявления о возврате средств. Они будут обрабатываться до 120 дней согласно регламенту.

«Со своей стороны мы всегда делаем все, чтобы ускорить их рассмотрение. После получения ответа от платежной системы и рассмотрения заявок мы дополнительно вас проинформируем», — резюмировала техподдержка «ПриватБанка».