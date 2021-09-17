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На трассе Запорожье-Днепр произошло масштабное ДТП: столкнулись пять авто

17.09.2021

В пятницу, 17 сентября, на трассе Запорожье – Днепр произошло масштабное ДТП. На дороге столкнулись пять авто.

На выезде из Днепра в сторону Запорожья горит поле, все укутано дымом. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный». О пострадавших или погибших информации нет. Также нет данных о причинах или виновниках ДТП.

Отметим, что 29 июля на 451 километре автодороги Н08 Борисполь – Днепр – Запорожье столкнулись два легковых транспортных средства, а также грузовые микроавтобус и автомобиль. В результате аварии погиб один из водителей, еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.

 

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