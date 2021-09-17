Александр Гончаров: “Шмыгаль понимает, что он не директор Бурштынской ТЭС, а премьер-министр?”

Как ни странно, но проект госбюджета-2022 Шмыгаль назвал «бюджетом модернизации Украины».

Мягко говоря, недоумеваю, Премьер-министр вообще умеет хотя бы считать?

Ну, друзья, судите сами. Вот приведу вам только два примера из этого проекта бюджета-2022 «модернизации Украины».

1. В следующем 2022 году Кабмин планирует повысить минимальную зарплату только один раз и всего лишь на 200 грн, при этом намерен увеличить поступления от налога на доходы физлиц аж на 24,1% – фактически каждый работающий украинец на четверть больше должен заплатить в бюджет в сравнении с этим 2021 годом. И кто тогда будет поддерживать в Украине потребительский спрос?

2. Из бюджета-2022 придется направить 40% (!) денежных средств только на обслуживание государственного долга, т.е. каждая 8-я бюджетная гривна уйдет кредиторам. И за счет чего тогда модернизировать и приобретать новые технологии украинским предприятиям и госкорпорациям?

Или перед угрозой дефолта решили сильно встряхнуть страну?