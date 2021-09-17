Зеленский создал рабочую группу для нейтрализации рисков в сферах энергетики и безопасности

В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами безопасности в сфере энергетики, в частности с реализацией проекта «Северный поток – 2», который несет прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым образовал рабочую группу по подготовке предложений относительно нейтрализации соответствующих рисков.

Об этом стало известно из сообщения Офиса президента.

Как отмечается в документе, рабочая группа должна подготовить предложения относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики.

Этим распоряжением Глава государства также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.