В Киеве мужчина пробил молотком голову электрику

В Оболонском районе столицы киевлянин напал с молотком на электрика.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

Сегодня утром на территории ЖК «Яскравый» один из жителей квартиры совершил нападение с молотком на электрика во время выполнения им его функциональных обязанностей. Электрик занимался развешиванием петель на электрощитовых, а жилец набросился на него с молотком, нанеся тяжелую черепно-мозговую травму.

Жители дома отмечают, что это уже не первая попытка этого владельца квартиры нанести электрику травму. Инцидент, который проходил ранее закончился схваткой.

Как оказалось, нападавший имеет долг 50 000 грн. Скорее всего ему неоднократно угрожали отключить услуги и теперь каждый раз, когда он видит коммунальщиков – бросается на них.

: socportal.info