Встановлено виплати ще 72 незаконно позбавленим волі РФ українцям – Мінреінтеграції

Відповідні рішення були ухвалені комісією 16 вересня, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мова йде про українців, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України – з 2014 року, та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом та/або її окупаційними режимами.

«Зокрема, 6 родин незаконно ув’язнених окупаційною адміністрацією РФ та/або органами влади РФ українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами, отримають виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен», – зазначили у Мінреінтеграції.

Окрім цього, ще 66 українців, раніше звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Всі вони також отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Як повідомлялось, Мінреінтеграції виплатило одноразову грошову допомогу всім 46 українцям, які опинилися у полоні в різні роки від початку збройної агресії РФ та були визволені, і мали отримати по 100 тис гривень за ухваленим 29 липня рішенням Міжвідомчої комісії. 43 колишнім полоненим гроші були перераховані 2 вересня, ще трьом – 14 вересня.

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